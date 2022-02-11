Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с деловыми переговорами с представителями Республики Сенегал

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи со встречей в Правительстве Тверской области с представителями Республики Сенегал и обсуждением перспектив делового сотрудничества. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика»

Напомним, 17 февраля губернатор Игорь Руденя провел встречу с министром инфраструктуры, дорожного транспорта и развития Республики Сенегал Амадом Мансуром Фаем и президентом Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Тверской областью и Сенегалом с участием производителей региона.

«На нашей земле реализуется немало инновационных проектов, внедряются передовые технологические решения. С тверским краем связана деятельность крупных мировых компаний. Мы заинтересованы в развитии торговых отношений между иностранными партнерами и компаниями, представленными на нашей территории», – сказал Игорь Руденя.

На встрече обсуждался вопрос экспортных поставок продукции тверских предприятий в Республику Сенегал, в частности оборудования завода «Светотехника», который с 2002 года является крупнейшим российским производителем светотехнического оборудования. Амаду Мансур Фай подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с регионом по этому направлению. В частности, речь шла о приобретении продукции из Лихославля для освещения городских улиц.

Обсуждались и другие направления взаимодействия – возможность поставок в Сенегал продукции отраслей транспортного машиностроения, деревообрабатывающей промышленности, бумаги и картона. В рамках встречи были переданы образцы продукции тверских предприятий.

Игорь Руденя перспективными также назвал совместные проекты в образовательном секторе, связанные с обучением представителей Республики Сенегал на базе учреждений Тверской области разного профиля.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.