В 40 муниципалитетах Тверской области в 2022 году будут созданы дополнительные центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»

В 2022 году в 40 муниципалитетах региона будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего в течение года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, будет создано 90 таких центров. Вопрос рассматривался на заседании Президиума регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Игорь Руденя.

В школах будет проведен ремонт помещений под устройство «Точек роста», кабинеты будут оснащены учебной мебелью, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации и смогут проводить уроки для школьников с использованием всех научно-технических возможностей нового оборудования.

В учреждения будут приобретено оборудование для занятий биологией, химией и физикой, в том числе цифровые лаборатории, микроскопы, наборы для подготовки к ОГЭ, учебная лаборатория по нейротехнологии. Кроме того, в каждую комплектацию входят образовательные конструкторы для практики блочного программирования, робот-манипулятор, комплекты по механике, мехатронике и робототехнике.

Предполагается, что подготовка помещений для «Точек роста» завершится в июле текущего года, а открытие центров состоится до 1 сентября.

В сельских школах Верхневолжья по нацпроекту «Образование» до 2025 года будет создано 353 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

За два года в Тверской области было открыто порядка 120 центров цифрового и гуманитарного профилей во всех муниципальных образованиях региона. Более 15 тысяч сельских школьников уже начали изучать ОБЖ, технологию и информатику на новом оборудовании в «Точках роста», заниматься в кружках и на дополнительных занятиях, которые могут помочь ребятам в выборе будущей профессии.

Пресс-служба Правительства Тверской области