101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Ивановне Макаровой

20 февраля исполнился 101 год жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ивановне Макаровой. С днем рождения Марию Ивановну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Благодарю Вас за многолетний труд на благо Отечества, за вклад в Великую Победу. Преданность долгу и патриотизм позволили нашему народу выстоять и восстановить страну, завоевать свободу для будущих поколений. Ваш подвиг всегда будет примером для нас»,– говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Ивановна родом из деревни Дудинец Рамешковского района. После окончания школы она поступила в Новгородский педагогический институт. Но началась война, и из института ей пришлось уйти.

В годы Великой Отечественной войны Мария Ивановна трудилась на селе. После войны продолжила трудовой путь на калининском предприятии «Химволокно» и в других организациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области