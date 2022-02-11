В Тверской области определят лучшие школьные баскетбольные команды, которые представят регион на уровне ЦФО

22 февраля в Твери на площадке СК «Юбилейный» пройдёт финал регионального Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Начало мероприятия в 10.30.

На сегодняшний день баскетбол в регионе является базовым и одним из наиболее популярных игровых видов спорта – им занимается более 12 тысяч человек. В муниципалитетах работают отделения детско-юношеских спортивных школ.

«Игровые виды спорта всегда пользовались и пользуются популярностью у тверской молодежи. Они дают отличную физическую подготовку, воспитывают командный дух, способствуют пропаганде здорового образа жизни. Именно такие цели и ставит перед собой школьная баскетбольная лига», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Команды общеобразовательных организаций в рамках дивизионального этапа уже продемонстрировали яркую, напряжённую борьбу. Всего в Чемпионате Тверской области в сезоне 2021-2022 годов приняли участие команды из 106 общеобразовательных организаций 24 муниципалитетов.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Тверской области и представлять Верхневолжье в следующем этапе Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут бороться сборные команды юношей города Ржева, Московского района города Твери, Кашинского городского округа, ЗАТО «Озерный», а также команды девушек Московского района города Твери, города Ржева, ЗАТО «Озерный» и Рамешковского района.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех игроков мужских и женских команд будут определены самые ценные игроки финала.

Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Тверской области в марте 2022 года отправятся на финал чемпионата Центрального федерального округа, где будут бороться за право сыграть в Суперфинале.

Пресс-служба Правительства Тверской области