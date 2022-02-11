В Тверской области утверждены границы 8 особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью более 1 тысячи га

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В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ 8 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.
Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.
Это направление деятельности активизировано в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени.
На заседании Президиума утверждены границы памятников природы и природных заказников общей площадью более 1092 тыс. га в Торопецком районе.
Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.
На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.
Пресс-служба Правительства Тверской области