В Тверской области утверждены границы 8 особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью более 1 тысячи га

В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ 8 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.

Это направление деятельности активизировано в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени.

На заседании Президиума утверждены границы памятников природы и природных заказников общей площадью более 1092 тыс. га в Торопецком районе.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области