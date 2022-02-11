Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1318 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 93 259 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 667 454 человека, в том числе за сутки – 386 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 758 158, в том числе за последние сутки их проведено 3327.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 137 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 495 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 48 222

Конаковский район 11 002

Ржев 7483

Калининский район 5931

Вышневолоцкий городской округ 5153

Торжок 4777

Кимры 4118

Кашинский городской округ 3230

Бежецкий район 3183

Бологовский район 3176

Калязинский район 2801

Осташковский городской округ 2765

Старицкий район 2669

Лихославльский район 2537

Нелидовский городской округ 2318

Максатихинский район 2118

Западнодвинский муниципальный округ 1908

Торопецкий район 1781

Торжокский район 1634

Рамешковский район 1541

Весьегонский муниципальный округ 1543

Зубцовский район 1504

Кувшиновский район 1485

Оленинский муниципальный округ 1438

Андреапольский муниципальный округ 1190

Ржевский район 1101

Спировский район 1106

Селижаровский муниципальный округ 1137

Краснохолмский муниципальный округ 966

Кесовогорский район 875

ЗАТО Озёрный 852

Кимрский район 848

Сонковский район 844

Пеновский муниципальный округ 788

Фировский район 680

Сандовский муниципальный округ 639

Бельский район 613

Жарковский район 458

Молоковский район 417

Лесной муниципальный округ 376

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области