Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1318 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 93 259 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 667 454 человека, в том числе за сутки – 386 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 758 158, в том числе за последние сутки их проведено 3327.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 137 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 495 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 48 222
Конаковский район 11 002
Ржев 7483
Калининский район 5931
Вышневолоцкий городской округ 5153
Торжок 4777
Кимры 4118
Кашинский городской округ 3230
Бежецкий район 3183
Бологовский район 3176
Калязинский район 2801
Осташковский городской округ 2765
Старицкий район 2669
Лихославльский район 2537
Нелидовский городской округ 2318
Максатихинский район 2118
Западнодвинский муниципальный округ 1908
Торопецкий район 1781
Торжокский район 1634
Рамешковский район 1541
Весьегонский муниципальный округ 1543
Зубцовский район 1504
Кувшиновский район 1485
Оленинский муниципальный округ 1438
Андреапольский муниципальный округ 1190
Ржевский район 1101
Спировский район 1106
Селижаровский муниципальный округ 1137
Краснохолмский муниципальный округ 966
Кесовогорский район 875
ЗАТО Озёрный 852
Кимрский район 848
Сонковский район 844
Пеновский муниципальный округ 788
Фировский район 680
Сандовский муниципальный округ 639
Бельский район 613
Жарковский район 458
Молоковский район 417
Лесной муниципальный округ 376
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области