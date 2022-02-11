В ДК «Пролетарка» пройдёт праздничная программа в честь Международного Дня родного языка

20 февраля в рамках Года культурного наследия народов России в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится праздничная программа «Язык – есть исповедь народа». Мероприятие приурочено к Международному Дню родного языка, который будет отмечаться завтра.

Участниками большой праздничной программы станут ансамбль народного танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова, народные хоры «Ельничек» и «Русские напевы», вокальный ансамбль «Жар – Птица», финский семейный ансамбль «Sateenkaari», ансамбль индийского танца «Бхарат», детская студия армянского танца «Наири», ансамбль этнической музыки «Ашель», а также ансамбль карельской песни «Карельская березка».

В фойе большого концертного зала ДК «Пролетарка» для гостей праздника будет развернута выставка «Народы Мира». Вход на мероприятие свободный. Начало в 12.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области