Тверской государственный объединенный музей анонсировал программу Масленичных гуляний в филиалах

Площадки музеев Верхневолжья станут местом проведения праздничных гуляний в масленичную неделю с 28 февраля по 6 марта. Тверской государственный объединенный музейуже сейчас предлагает жителям и гостям Тверской области определиться с выбором.

В течение всей масленичной недели филиалы будут проводить праздничные мероприятия для организованных туристических групп.

6 марта в 11:00 архитектурно-этнографический музей «Василёво» приглашает гостей «Масленичный разгуляй».Посетителей ждут русские народные игры и традиционные забавы, конкурс частушек и праздничный перепляс, мастер-классы по изготовлению кукол «Маслениц» и хороводы.

В торговых рядах развернется торговля чаем, пирогами и блинами. Можно будет приобрести сувениры и украшения, а также деликатесы, чаи и мед, варенье и ягоды. Кульминацией праздника станет славянский обряд сожжения чучела.

Детский музейный центр приглашает 5 марта в 17:00 на семейный праздник «Масленица-блиноеда». Участники семейной этностудии «Матица» расскажут масленичную сказку, участниками которой смогут стать гости. На празднике гости услышат старинные масленичные обрядовые песни и поиграют в веселые игры.

По предварительной записи можно посетить праздники и в других филиалах ТГОМ.

Музей тверского быта с 1 по 4 марта ждёт гостей на праздничную игровую программу во дворе старинной купеческой усадьбы и чаепитие с блинами. На «Масленицу в дворянской усадьбе» приглашает Музей А.С. Пушкина в Бернове. Краснохолмский краеведческий музей ждет гостей на программу «Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая». Детские программы подготовили Торопецкий, Осташковский, Карельский, Кашинский музеи.

Дом-музей М.И. Калинина приглашает на «Деревенскую масленицу». Гостей ждет встреча хлебом-солью, экскурсия по экспозиции музея, игры, хороводы, мастер-класс и сжигание чучела Зимы-Морены.

Удомельский краеведческий музей с 1 по 6 марта рад видеть посетителей на программе «Масленица в музее». В Доме-музее С. Д. Дрожжина с 28 февраля по 6 марта гостей ожидает программа «Широкая Масленица».

Пресс-служба Правительства Тверской области