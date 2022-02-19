«Верхневолжское АТП» приглашает водителей на работу в Конаковском районе

«Верхневолжское АТП» приглашает водителей автобусов на работу в Конаковском районе, где с 3 марта 2022 года начнет действовать новая модель пассажирских перевозок. Водители получат достойную заработную плату, будут работать на современных и безопасных автобусах.

Все сотрудники предприятия будут трудоустроены по ТК РФ, получат полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование. «Верхневолжское АТП» предоставляет возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством.

Переобучение возможно с категории B и C на D. Чтобы переобучиться, необходимо пройти теоретическое и практическое обучение, а также сдать финальный экзамен.

Развитие новой модели пассажирских перевозок в Тверской области стало одной из тем прямого эфира с участием Губернатора Игоря Рудени на телеканале «Россия 24» Тверь 17 февраля.

За два года новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 крупных агломераций, где проживает треть всего населения Тверской области – в Тверской, Старицкой, Зубцовской, Ржевской и Кимрской агломерациях. За это время пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» совершили около 150 млн поездок, в том числе около 25 млн по льготным абонементам. Создано свыше 1500 рабочих мест.

В Конаковской агломерации будет действовать 34 маршрута, в соответствии с пожеланиями населения.

«Все опции, сервисные функции, которые есть во Ржеве и Кимрах будут сохранены. Кроме того, в Конаково будет внедрена новая модель автобусов «Газель Сити». Также обязательно будет работать наше приложение для отслеживания общественного транспорта», – сказал Игорь Руденя.

На линиях будут работать новые, современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Впервые на маршруты выйдут автобусы малого класса на 22 пассажира с аппарелью для маломобильных граждан.

Сейчас ведётся ремонт двух производственных баз в Конаково и посёлке Редкино, где будет размещаться и обслуживаться автопарк новых автобусов, а также располагаться административные здания.

Информация о расписании и маршрутах общественного транспорта в Конаково и Конаковском районе размещена на сайте Министерства транспорта Тверской области.

По любым вопросам относительно трудоустройства в «Верхневолжское АТП» можно обратиться по номерам: 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.

Пресс-служба Правительства Тверской области