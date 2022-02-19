Тверская область готова оказать помощь гражданам ДНР И ЛНР

Тверская область готова принять граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На совещании, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, обсуждались вопросы оказания помощи жителям этих территорий.

Как подчеркнул Губернатор, для этого созданы все необходимые условия, в том числе для проживания людей, обеспечены дополнительные резервы.

Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослому населению будет оказано содействие в трудоустройстве в соответствии с имеющейся у них квалификацией.

Главой региона даны поручения ответственным ведомствам.

Пресс-служба Правительства Тверской области