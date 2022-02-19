В преддверии Дня защитника Отечества в Твери пройдут праздничные концерты

posted by Максим Малахов on сб, 02/19/2022 - 15:12

21 февраля в Твери пройдут концерты в преддверии Дня защитника Отечества. Для жителей и гостей города праздничные программы подготовили Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» и областной Дом народного творчества.
ДК «Пролетарка» анонсировал концерт «России верные сыны!». На сцене Большого концертного зала прозвучат патриотические песни в исполнении группы «НАША» и солистов Народной студии патриотической песни ДК «Пролетарка» (руководитель Станислав Назимов).
В числе выступающих заявлены лауреаты Международного фестиваля песен о Российской армии, войне и военных конфликтах «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова, победители всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов патриотической песни: Вадим Алленов, Валерий Андреев, Александр Кагарлыцкий, Юлий Гапеев, Татьяна Лисогор, Александр Федоров, Елена Николенко, группа «Братство».
Гостям мероприятия представят выставку с экспонатами времен Великой Отечественной войны, найденными поисковыми отрядами. Кроме того, в фойе откроется передвижная выставка музея Калининского фронта с уникальными материалами и документами.
Начало концерта в ДК «Пролетарка» – в 19:00.
Дом народного творчества в этот день представит программу «Виват Отчизне!». В программе – выступления лучших коллективов Твери и Тверской области. Концерт начнется в 18:00.
Зрителям напоминают об обязательном масочном режиме.

Пресс-служба Правительства Тверской области