В День молодого избирателя в Тверской области пройдет онлайн-викторина

20 февраля, во Всероссийский День молодого избирателя, Облизбирком региона проведет онлайн-игру для юного поколения на знание избирательного права, истории и обществознания. Игра для будущих и молодых избирателей пройдет в социальной сети ВКонтакте.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют повышению гражданской активности подрастающего поколения.

Пользователям необходимо ответить на вопросы и набрать наибольшее количество призовых очков за правильные ответы. Всего в игре шесть вопросов, обновляемых один раз в два часа. Время для ответа – 30 минут. За каждый правильный ответ начисляется 5 призовых баллов.

Участие в викторине могут принять все зарегистрированные пользователи сообщества избирательной комиссии Тверской области в социальной сети. Ссылка на официальную страницу: https://vk.com/event202163697.

Победителя из числа участников, набравших наибольшее количество призовых баллов, предстоит определить с помощью генератора случайных чисел.

Пресс-служба Правительства Тверской области