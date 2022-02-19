В День молодого избирателя в Тверской области пройдет онлайн-викторина

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20 февраля, во Всероссийский День молодого избирателя, Облизбирком региона проведет онлайн-игру для юного поколения на знание избирательного права, истории и обществознания. Игра для будущих и молодых избирателей пройдет в социальной сети ВКонтакте.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют повышению гражданской активности подрастающего поколения.
Пользователям необходимо ответить на вопросы и набрать наибольшее количество призовых очков за правильные ответы. Всего в игре шесть вопросов, обновляемых один раз в два часа. Время для ответа – 30 минут. За каждый правильный ответ начисляется 5 призовых баллов.
Участие в викторине могут принять все зарегистрированные пользователи сообщества избирательной комиссии Тверской области в социальной сети. Ссылка на официальную страницу: https://vk.com/event202163697.
Победителя из числа участников, набравших наибольшее количество призовых баллов, предстоит определить с помощью генератора случайных чисел.
Пресс-служба Правительства Тверской области