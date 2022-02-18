В Тверской области откроют новое производство коммунальной техники

18 февраля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Одним из вопросов рассмотрена реализация инвестиционного проекта ООО «Тверской завод коммунального машиностроения»». Предприятие планирует строительство в Твери нового цеха для производства коммунальной техники.

Одной из ключевых задач в инвестиционной политике Верхневолжья Губернатор Игорь Руденя назвал создание новых и развитие действующих производств, ввод рабочих мест для жителей региона.

В январе 2022 года на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области рассмотрен вопрос о предоставлении участка для реализации инвестпроекта «ТверьКоммаш».

На заседании Президиума подтверждено соответствие масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным региональным законом № 139-ЗО «О реализации на территории Тверской области подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации». В том числе, реализация инвестпроекта соответствует приоритетам и целям, определенным в региональных документах стратегического планирования.

Компании предоставят участок для строительства цеха в аренду без проведения торгов.

Cтроительство нового цеха запланировано в 2022 году, сдача объекта и выпуск продукции – в 2024-ом. Благодаря вводу новых мощностей будут созданы рабочие места, увеличены налоговые отчисления в бюджет.

Сейчас на предприятии производят машины для уборки городских дорог, технику для мойки и обслуживания ливневой канализационной сети, очистки колодцев от осадка. Оборудование, производимое на «Тверькоммаш», востребовано не только в Верхневолжье, но и в других регионах страны и за рубежом. Так, уникальные каналопромывочные машины предприятия работают в Мурманске, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области