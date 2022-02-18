В Тверской области создадут 4 школьных «Кванториума»

В 2022-ом – начале 2024 года в Верхневолжье в рамках реализации национального проекта «Образование» будет открыто 4 школьных «Кванториума» и 3 Центра цифрового образования «IT-куб». Тема обсуждалась на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 18 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В этом году школьный «Кванториум» будет создан на базе одной из школ города Ржева, в 2024-ом – два в Твери и один в Конаково.

«Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике. Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основной акцент в работе школьных «Кванториумов» будет сделан на совершенствовании методов и способов обучения по естественнонаучным предметам – биологии, химии, физики, технологии.

Все площадки оснастят лабораторными комплексами, 3-D оборудованием, робототехническими наборами, многофункциональными наборами для прототипирования и другим необходимым оборудованием.

На создание 4 школьных «Кваториумов» направят 21,4 млн рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета.

Первый детский технопарк «Кванториум» был в Твери создан в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук функционирует на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд. В рамках национального проекта «Образование» в регионе также создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». При областной поддержке школы приобретают современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

С целью интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий в Верхневолжье создаются Центры цифрового образования «IT-куб».

В 2022 году IT-кубы появятся в Кимрах и Вышнем Волочке. В 2024-ом – в Ржеве. На эти цели направят 34,9 млн рублей. Будет приобретено необходимое оборудование, мебель, учебная и методическая литература.

В настоящее время в Тверской области действуют три Центра «IT-куб» - в Твери, Удомле, Торжке. Там школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность.

Пресс-служба Правительства Тверской области