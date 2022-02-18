На повышение заработной платы сотрудников выездных бригад скорой помощи Тверской области направят 167 млн рублей

18 февраля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одной из тем стало обеспечение региональных стимулирующих выплат медицинским работникам выездных бригад скорой помощи в текущем году.

«Перед нами стоит задача по сокращению времени ожидания приезда бригад скорой помощи. Кроме укрепления материально-технической базы службы необходима также хорошая система мотивации сотрудников», –считает Губернатор Игорь Руденя.

На доплаты 65 врачам и 743специалистам среднего медицинского персонала из областного бюджета будет выделено порядка 167 млн рублей.

В Тверской области обеспечению кадрами учреждений здравоохранения уделяется ключевое внимание. В частности, приоритетной задачей является оказание поддержки медикам: выплачиваются академические и социальные стипендии учащимся медицинских колледжей, организованы выплаты ординаторам и студентам, которые учатся по целевому набору в Тверском государственном медицинском университете.

Пресс-служба Правительства Тверской области