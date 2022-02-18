Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Текущая эпидемиологическая ситуация, вакцинация и другие актуальные вопросы рассмотрены на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 18 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

Накануне в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Игорь Руденя отметил: эпидситуация в Тверской области нормализуется, а ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается.

По данным Роспотребнадзора, порядка 70% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «Омикрон», 20% – на штамм «Дельта», оставшиеся 10% – на иные разновидности вируса.

Особенностью Омикрон-штамма является относительно легкая форма прохождения болезни. В связи с этим, количество госпитализаций больных остается на стабильном уровне. Сейчас в регионе развернуто более 2000 инфекционных коек.

Медицинскую помощь в условиях стационара получают менее 10% заболевших, те, у кого отмечается тяжёлое течение болезни. Из них в реанимации находятся менее 1% больных.

Как отмечено на заседании штаба, подавляющее большинство тех, кто находится в реанимационных отделениях, не были вакцинированы против коронавирусной инфекции.

Избежать тяжёлого течения заболевания помогают своевременное лечение, а также вакцинация и ревакцинация.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация жителей в прививочных кабинетах при медицинских организациях, вакцинальных пунктах на площадке ряда торговых центров Твери, работают мобильные бригады. Всего прививку сделали 665 913 жителей Верхневолжья, из них более 247 тысяч – представители старшего поколения.

От коронавируса привились почти 300 подростков. Иммунизация несовершеннолетних от 12 до 17 лет организована в центральных районных больницах, в Твери – в Консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация ведется строго по записи по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.

Медики подчеркивают, что с появлением Омикрон-штамма увеличилось число детей, заболевших коронавирусом. В связи с этим главой региона принято решение об открытии ЦАПов для детей и 200 детских коек в госпиталях.

Для обеспечения своевременной медицинской помощи в Тверской области укреплено амбулаторное звено – до 15 увеличено число Центров амбулаторной помощи для взрослых, которые работают с 8 утра до 8 вечера. Ежедневно один из центров амбулаторной помощи в Твери работает круглосуточно. Записаться на прием можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122».

С 7 февраля в регионе внедрена система аудиоконсультаций и дистанционного оформления листков временной нетрудоспособности для пациентов с признаками ОРВИ. На сегодняшний день выдано более 1800 дистанционных больничных.

Для получения больничного листа дистанционно необходимо оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом (с помощью сайта регионального Министерства здравоохранения или по номеру «122»), а во время телефонного звонка описать симптомы заболевания.

Пресс-служба Правительства Тверской области