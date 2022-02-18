Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

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Текущая эпидемиологическая ситуация, вакцинация и другие актуальные вопросы рассмотрены на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 18 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.
Накануне в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Игорь Руденя отметил: эпидситуация в Тверской области нормализуется, а ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается.
По данным Роспотребнадзора, порядка 70% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «Омикрон», 20% – на штамм «Дельта», оставшиеся 10% – на иные разновидности вируса.
Особенностью Омикрон-штамма является относительно легкая форма прохождения болезни. В связи с этим, количество госпитализаций больных остается на стабильном уровне. Сейчас в регионе развернуто более 2000 инфекционных коек.
Медицинскую помощь в условиях стационара получают менее 10% заболевших, те, у кого отмечается тяжёлое течение болезни. Из них в реанимации находятся менее 1% больных.
Как отмечено на заседании штаба, подавляющее большинство тех, кто находится в реанимационных отделениях, не были вакцинированы против коронавирусной инфекции.
Избежать тяжёлого течения заболевания помогают своевременное лечение, а также вакцинация и ревакцинация.
В Тверской области продолжается массовая вакцинация жителей в прививочных кабинетах при медицинских организациях, вакцинальных пунктах на площадке ряда торговых центров Твери, работают мобильные бригады. Всего прививку сделали 665 913 жителей Верхневолжья, из них более 247 тысяч – представители старшего поколения.
От коронавируса привились почти 300 подростков. Иммунизация несовершеннолетних от 12 до 17 лет организована в центральных районных больницах, в Твери – в Консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация ведется строго по записи по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.
Медики подчеркивают, что с появлением Омикрон-штамма увеличилось число детей, заболевших коронавирусом. В связи с этим главой региона принято решение об открытии ЦАПов для детей и 200 детских коек в госпиталях.
Для обеспечения своевременной медицинской помощи в Тверской области укреплено амбулаторное звено – до 15 увеличено число Центров амбулаторной помощи для взрослых, которые работают с 8 утра до 8 вечера. Ежедневно один из центров амбулаторной помощи в Твери работает круглосуточно. Записаться на прием можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122».
С 7 февраля в регионе внедрена система аудиоконсультаций и дистанционного оформления листков временной нетрудоспособности для пациентов с признаками ОРВИ. На сегодняшний день выдано более 1800 дистанционных больничных.
Для получения больничного листа дистанционно необходимо оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом (с помощью сайта регионального Министерства здравоохранения или по номеру «122»), а во время телефонного звонка описать симптомы заболевания.
Пресс-служба Правительства Тверской области