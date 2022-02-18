В Тверском суворовском военном училище прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Сегодня в Тверском суворовском военном училище состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Командному и преподавательскому составу, ветеранам, воспитанникам и выпускникам учреждения направил приветствие Губернатор Игорь Руденя.

«Выпускники нашего суворовского училища, созданного в годы Великой Отечественной войны, достойно продолжили традиции служения Отечеству, переданные им поколением победителей. Среди тех, для кого стены училища стали родными – Герои Советского Союза и Российской Федерации, выдающиеся военачальники, ученые.Благодарю преподавательский состав и ветеранов училища за профессионализм и воспитание настоящих патриотов нашей Отчизны.Уверен, что сегодняшние воспитанники училища с честью будут нести высокое звание суворовца, по велению сердца, на совесть служить Отечеству. Пусть для вас, как и для ваших предшественников, надежной опорой в жизни будет любовь к Родине», – говорится в приветствии от Губернатора Игоря Рудени.

Тверское суворовское военное училище – старейшее из всех суворовских училищ России. Самый первый звонокздесь прозвенел 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948-го.Обучение в ТвСВУ прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, свыше 50 – кандидатами и докторами наук.Девять удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

1 сентября 2020 года был открыт новый комплекс ТвСВУ. Его архитектура отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. В новом комплексе зданий для тверских суворовцев обустроены комфортные жилые комнаты, помещения для досуга и отдыха, библиотека, музей. В крытом спортивном комплексе оборудованы залы для игровых видов спорта, для занятий борьбой, тренажёрный зал и скалодромом. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает бассейн и ледовую арену с трибуной для зрителей.В училище планируют открыть многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области