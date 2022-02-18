На региональных дорогах Тверской области ведутся противопаводковые мероприятия

В Тверской области перед наступлением паводка подрядные организации проводят весенний осмотр дорожных объектов, расчищают от льда и снега отверстия труб и малых мостов, которые при половодье подвержены наибольшим размывам. Также дорожными предприятиями организовано круглосуточное дежурство сотрудников, подготовлена дорожная техника и необходимый запас песка и щебня.

По поручению Губернатора Игоря Рудени главы муниципальных образований совместно с руководителями региональных министерств и ведомств, федеральных структур обеспечивают контроль за регулярным осмотром мест пропуска воды накануне и в период весеннего половодья.

По данным наблюдений составлен реестр из 78 пониженных участков автомобильных дорог с водопропускными сооружениями, на которых возможно подтопление. Они расположены в 19 муниципальных образованиях: Андреапольском, Весьегонском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском,Сандовском, Спировском муниципальных округах, Нелидовском, Вышневолоцком, Осташковском и Удомельском городских округах. Бельском, Бологовском,Жарковском, Калининском, Кувшиновском, Зубцовском,Максатихинском и Торжокском районах.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области на период паводка создана специальная комиссия, в задачи которой входит постоянный мониторинг ситуации и контроль за работой подрядчиков на местах.

Кроме того, подрядные организации ежедневно направляют оперативную информацию о текущем состоянии автодорог в круглосуточную диспетчерскую службу Дорожного фонда.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.



Пресс-служба Правительства Тверской области