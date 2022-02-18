Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников Центра обработки вызовов 112 с пятилетием службы

18 февраля Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию со дня открытия Центра обработки вызовов (Система-112) в Твери. Глава региона ознакомился с мощностями Центра, поздравил специалистов учреждения и наградил сотрудников, демонстрирующих высокие показатели в службе.

«Вы находитесь на ответственном участке работы. Вы – костяк МЧС, ведь всё начинается с вызова. Люди звонят вам в трудной ситуации, и очень важно, что на обратной связи находятся специалисты, которые демонстрируют высокую стрессоустойчивость и компетентность. Не менее важно, что ни один звонок не остается без ответа. Считаю, что задача, которую мы ставили совместно с Управлением МЧС по Тверской области, выполнена. Благодаря вам служба 112 работает без сбоев», – обратился к сотрудникам Центра Игорь Руденя.

Глава региона вручил благодарности Губернатора Тверской области специалистам по приему и обработке вызовов Ирине Гречкиной, Кириллу Котову и Анне Чаловой.

Всего в учреждении работают 87 человек. Только за прошлый год сотрудники Центра приняли свыше 1 млн вызовов: это более 2 700 звонков в сутки, по два вызова каждую минуту. Также совершено 356 тыс. обратных звонков, принято и обработано свыше 9 тыс. смс-сообщений.

«Пять лет назад, когда формировалась служба, за сутки здесь принимали всего 120 вызовов и работали только три оператора. Сейчас в штат входят даже психологи, которые помогают обратившимся к нам людям. Больше всего звонков на 112 связано с вызовом скорой помощи», – рассказал начальник Центра обработки вызовов Михаил Горчаков.

Помимо скорой помощи сегодня по номеру «112» можно вызвать пожарную охрану, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с шестью соседними субъектами – Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Смоленской областями. Организован обмен информацией с Тверским дорожным фондом.

Запланировано дальнейшее развитие системы «112», в том числе ее интеграция с аварийными службами жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Тверской области.

Кроме того, по словам руководителя Центра, есть планы по созданию мобильного приложения, которое позволит заявителю отслеживать передвижение скорой помощи или пожарной машины.

Игорь Руденя также ознакомился с работой службы «122», которая расположена в здании Центра обработки вызовов. По поручению главы региона в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и востребованностью среди жителей «горячая линия» 122 усилена специалистами. Сегодня в работе задействованы, том числе студенты Тверского государственного медицинского университета.

Обратившись на 122, жители региона могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на приём в центры амбулаторной помощи и на вакцинацию, вызвать врача на дом, оформить дистанционно больничный лист.

По итогам посещения Губернатор поручил проработать вопрос о возможности оставлять жителям отзывы о работе службы 122 при звонке на линию.

Пресс-служба Правительства Тверской области