Во Всемирный День экскурсовода в Тверской области пройдёт дискуссионный форум

Во Всемирный День экскурсовода, который будет отмечаться 21 февраля, в Тверской области пройдёт дискуссионный форум в Бежецке. Участники мероприятия обсудят новые тренды в сфере туриндустрии: виртуальные экскурсии, самопрезентацию гидов в диджитал-пространстве, а также подход к разработке авторских экскурсий в рамках «обзорных» знакомств с малыми городами. На дискуссионной площадке будет открыт диалог о развитии туристических брендов в Бежецке.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня туризм является одним из драйверов экономики Верхневолжья.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», - считает глава региона.

За последние два года в Бежецке открылись новые объекты: литературно-мемориальный и краеведческий музей, при поддержке Фонда развития малых исторических городов - «Дом Гумилёвых», проводится «Том Сойер Фест», направленный на восстановление архитектуры Бежецка, проходят пленэры художников.

Также в муниципалитете развивается туристическая инфраструктура – высокий рейтинг среди отелей в малых городах России имеет парк-отель «Воздвиженский», где для туристов готовят локальный десерт на основе местных ягод.

Повышение квалификации кадров в сфере туризма является одним из приоритетных направлений в развитии отрасли гостеприимства в Верхневолжье. Министерством туризма Тверской области ежегодно проходят интенсивы по обучению аттестованных экскурсоводов и тех, кто получает азы в профессии. Главная задача – повышение квалификации, создание новых экскурсионных проектов. По итогам обучения участники получают удостоверения о повышения квалификации экскурсовода.

При поддержке регионального Министерства туризма практикующими экскурсоводами ведется работа над расширением образовательной программы в тверском колледже сервиса и туризма, где обучаются будущие профессионалы.

С 1 июля 2022 года вступает в силу Закон об аттестации гидов-переводчиков, подписанный Президентом РФ. В Тверской области работа в этом направлении ведётся с 2018 года, когда началась добровольная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. На сегодняшний день в Верхневолжье аттестаты получили 178 экскурсоводов – это документ, который подтверждает знания, компетенции и профессионализм человека, открывающего для туристов город и регион в целом.

В 2021 году Всемирный День экскурсовода прошёл в Торжке, где гостей принимал всероссийский историко-этнографический музей. В 2020 году экскурсоводы собирались на площадке нового музея фотографии «Искра», где шла речь о современных пространствах нового формата и экскурсиях в интерактивном формате.

Пресс-служба Правительства Тверской области