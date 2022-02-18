23 февраля

\Дорогие ветераны! Уважаемые военнослужащие!

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сто лет назад, в 1922 году, был установлен День Красной Армии.

Многовековая ратная история России сформировала традицию незыблемого уважения к воинской службе. И сегодня мы гордимся мощью и надежностью наших армии и флота, беспримерным мужеством и героизмом защитников Отечества. В наших сердцах жива память о героях, сражавшихся за свободу и независимость Родины в Бортеневской битве и на Куликовом поле, под Калязином и Бородино, в Ржевской и Сталинградской битвах, во многих других решающих сражениях. В день воинской славы России мы чествуем всех, кто служил и служит Родине, для кого верность присяге – главный жизненный принцип.

Новые поколения защитников Отечества из Верхневолжья доблестью, отвагой и высочайшим профессионализмом преумножают армейские и патриотические традиции. Значителен вклад Тверской области в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Желаю всем, чья судьба связана с защитой нашей великой страны, мирного неба, новых успехов и достижений. Счастья и благополучия вашим семьям, родным и близким! С праздником! С Днем защитника Отечества!

Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

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Уважаемые ветераны Вооруженных Сил,

кадровые офицеры, военнослужащие, воины запаса

всех поколений, будущие защитники Отечества!

От имени Законодательного собрания Тверской области поздравляю вас с одним из самых любимых всенародных праздников!

В День защитника Отечества мы выражаем слова искренней признательности и благодарности тем, кто всегда готов встать в строй - быть защитой и надёжной опорой для России, для малой родины, для своих семей.

Этот праздник олицетворяет всенародное признание великих заслуг российских Вооруженных Сил перед народом и государством. Испокон веков у россиян в особом почете были такие качества, как мужество, стойкость, преданность присяге и боевому товариществу. И сегодня отвага и выучка российского солдата внушают уважение друзьям и смиряет недругов, помогает сохранению мира и противостоит угрозам международного терроризма.

Мы гордимся земляками, которые сейчас находятся на боевом посту, несут караулы и вахты вдали от дома. У нашей Тверской области ратные традиции хранят целые воинские династии. Их достойно продолжают юнармейцы и суворовцы, кадеты и курсанты, на которых мы возлагаем большие надежды. Дорогие товарищи! В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и успехов в ратном и мирном служении Отечеству!

Сергей Голубев, председатель

Законодательного собрания Тверской области.

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Примите добрые поздравления с Днем защитника Отечества! Вся Россия свято хранит память отцов и дедов – победителей в Великой Отечественной войне, по праву чтит своих воинов, которые и в наши дни, находясь в строю, самоотверженно выполняют воинский долг, защищая интересы страны. В этот особый день слова признательности и благодарности мы выражаем фронтовикам, ветеранам и участникам боевых действий. Проявленные ими мужество, отвага и героизм – высокий пример патриотизма и безграничной любви к Родине.

В День защитника Отечества мы поздравляем всех мужчин, которые своим ежедневным мирным трудом вносят вклад в процветание России.

Желаем всем мира, крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, успехов в делах и семейного благополучия.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Дорогие жители Конаковского района и г. Конаково!

Для каждого жителя России День защитника Отечества - особый праздник. Прошло более ста лет, как была создана рабоче-крестьянская Красная Армия, которая в течение всего 20 века показывала чудеса героизма. Вместе с армией в суровые годы Великой Отечественной страну защищал и весь народ. Поэтому этот праздник так близок всем нам.

Сегодня российские вооруженные силы являются славными продолжателями традиций былых лет. Но это не только праздник военных. Это праздник всех мужчин, которые, если потребуется, встанут на защиту мира. Это и праздник наших женщин, которые во все времена были крепким тылом, а многие служили в рядах вооруженных сил и воевали. Особые слова признательности хочется выразить ветеранам и воинам-интернационалистам. От всего сердца желаю всем мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра!

Юрий НЕГОВОРА, военный комиссар г. Конаково

и Конаковского района Тверской области.