МЫ ПОМНИМ АФГАН И ЧЕЧНЮ...

15 февраля в Конаковском районе прошел митинг в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день страна отметила 33-летнюю годовщину со дня окончания вывода советских войск из Республики Афганистан.

У памятника воинам-интернационалистам у конаковского военного комиссариата на торжественный траурный митинг собрались ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, родственники погибших военнослужащих, представители патриотической молодежи: «Юнармии», «Волонтеров Победы» и «Молодой гвардии», а также студенты-старшекурсники учебных заведений Конаковского района.

С речью на митинге выступил депутат Законодательного собрания Тверской области от Конаковского района Александр СЛЕПЫШЕВ:

- Сегодня мы вспоминаем тех, кто, не щадя своей жизни, до конца выполнил свой долг перед Родиной, остался верен присяге. Мы пришли поблагодарить тех, кто защищал интересы страны, вернулся домой и сегодня продолжает трудиться на благо России. В наше неспокойное время хочу обратиться, прежде всего, к молодежи: сделайте выводы из истории. Мы видим, как сегодня многие силы пытаются втянуть страну в войну. Нельзя этого допустить. Желаю вам вырасти смелыми, стойкими, верными своей стране. И чтобы эти качества пригодились вам только в мирное время...

Также на митинге выступили начальник военного комиссариата по г. Конаково и Конаковскому району Юрий НЕГОВОРА, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей СЕМЕНОВ, священник Ильинского храма с. Селихово иеромонах АВГУСТИН. Затем все присутствовавшие почтили память погибших в локальных конфликтах минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику.

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Жители Конаковского района помнят имена погибших в Афганистане и Чечне. Выполняя служебный воинский долг, свои жизни отдали: в афганской войне – рядовой Игорь Шайкин, ефрейтор Андрей Куделин, младший сержант Александр Лепидов, рядовой Вячеслав Крюков, сержант Владимир Жуйков. Из Чечни не вернулись А. Гаврилов, Н. Шестак, В. Кочетков, Е. Надеев, Д. Стребин, Р. Догадкин, С. Петров. Их имена высечены на гранитной плите памятника воинам-интернационалистам у конаковского военкомата.

Вечная память тем,

кто не вернулся с войны,

кто стал частичкой тишины,

кто лег в горах и не проснулся

от необъявленной войны...

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.