местная власть

О СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ

«Транспорт Верхневолжья» рассказал, где можно получить социальную карту в Конаковском районе.

В марте 2022 года планируется появление автобусов «Транспорта Верхневолжья» в Конаковском районе. На всех маршрутах новой транспортной модели будет действовать льготный абонемент. Пассажиры льготной категории при помощи социальной карты жителя Тверской области (банковской карты МИР) смогут безлимитно пользоваться общественным транспортом в течение месяца.

Получить социальную банковскую карту можно бесплатно в офисах ПАО Сбербанк в Конаковском районе.

Адреса офисов ПАО Сбербанк, где можно получить социальную карту жителя Тверской области:

г. Конаково, проспект Ленина, дом 28. Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, суббота с 9 до 14 час., воскресенье выходной;

Конаковский район, поселок Новозавидовский, ул. Транспортная, дом 1. Режим работы: понедельник - пятница с 9 до 17.30, суббота - воскресенье выходные;

Конаковский район, городское поселение поселок Радченко, п. Радченко, дом 55. Режим работы: среда, четверг, пятница с 8 час. до 17.15, обед с 12 до 12.30, понедельник, вторник, суббота, воскресенье выходные;

Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, ул. Парковая, дом 8. Режим работы: понедельник выходной, вторник - пятница с 8.30 до 16.45, обед с 12 до 13 час., суббота с 8.30 до 14.15 без обеда, воскресенье - выходной;

Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, проспект Химиков, дом 3, помещение 2. Режим работы: понедельник выходной, вторник - пятница с 8.30 до 18 час., обед с 13 до 14 час., суббота с 8.30 до 15.30, обед с 13 до 14 час., воскресенье - выходной;

Конаковский район, поселок Изоплит, улица Пионерская, дом 3. Режим работы: вторник, четверг с 9.30 до 17 час., обед с 13 до 14 час., пятница с 9.30 до 16.45, обед с 13 до 14 час., понедельник, среда, суббота воскресенье - выходные.

Карту выдадут в течение 10 рабочих дней с даты обращения. Данную социальную банковскую карту МИР необходимо зарегистрировать в любом филиале «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Если у пассажира уже есть банковская карта МИР, то её можно использовать для приобретения льготного абонемента и не оформлять новую банковскую карту.

Оплатить льготный абонемент можно в офисах Сбербанка или через банкомат, а также любым доступным способом: платежный терминал, личный онлайн-кабинет, мобильный банк, мобильное приложение «Волга». Для этого нужно выбрать в разделе «Платежи» «Транспорт Верхневолжья», указать номер социальной карты жителя Тверской области, которую пассажир использует для оплаты проезда в общественном транспорте, и приобрести абонемент на соответствующий месяц.

Оплата льготного абонемента производится в течение месяца до 5 числа месяца предоставления льготного проезда.

В связи с тем, что тарификация проезда по городскому и пригородному сообщению отличается, для определения стоимости поездки необходимо прикладывать социальную карту к валидатору (терминалу на входе в транспортное средство) при посадке, а также при выходе из транспортного средства.

Напомним, что на всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля.

По гражданам, не имеющим льготы, информация будет доведена дополнительно. В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по тел. 8-800-350-00-99.

«ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖЕР»

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

В январе сего года в систему «Инциденд-менеджмент» от жителей Конаковского района поступило 47 обращений.

Администрацией Конаковского района постоянно ведется работа через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент», которая помогает отслеживать обращения граждан в социальных сетях. Использование системы помогает оперативно реагировать на обращения жителей и информировать их о принятых мерах по решению того или иного вопроса.

В январе больше всего обращений было о необходимости расчистки дорог от снега. Жители просили убрать снег с внутриквартальных проездов, главных улиц жилых застроек, а также расчистить подъездные пути к школам и детским садам. Информация направлялась в администрации поселений и специальные службы. Быстрее всего отрабатывались те инциденты, в которых были указаны номера домов и название улиц.

Особое внимание уделяется расчистке от снега автодорог, по которым осуществляется движение общественного транспорта. Наиболее опасные участки внутрипоселковых дорог и придомовых территорий посыпаются песком.

Помимо работы с обращениями граждан, специалисты администрации Конаковского района проводят работу по расширению читательской аудитории в социальных сетях. Ежедневно публикуются актуальные новости на следующих площадках: https://clck.ru/URwwu, https://clck.ru/URwwo, https://clck.ru/URwwm и https://clck.ru/URwws.

СОБЕСЕДОВАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ

9 февраля в 9-х классах школ Конаковского района прошло итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов. Его цель - проверить навыки устной речи у наших девятиклассников.

Всего на конец года в 9-х классах обучаются 845 учеников. Должны были проходить собеседование 835 учеников, т.к. у 10 учеников итоговое собеседование пройдено в прошлом году.

В этом году прошли итоговое собеседование в первый срок, 9 февраля, 755 учеников 9-х классов из 26 общеобразовательных учреждений нашего района, а всего собеседование должно было пройти в 29 учреждениях. Но две школы закрыты на карантин, в одной школе на карантине находится 9-й класс. Поэтому неявка составила 80 учеников, все ребята или болеют или находятся на карантине. Они будут сдавать итоговое собеседование во второй срок, определенный Рособрнадзором, а именно, 9 марта.

Как же прошло это важное для наших школьников событие в этом учебном году?

В день собеседования комплект заданий для проведения итогового собеседования (далее - КИМ) был получен нашими учреждениями через управление образования администрации Конаковского района из Регионального центра обработки информации.

Оценивалось собеседование не по пятибалльной системе, как мы привыкли, а по системе «зачет»/ «незачет». На «зачет» достаточно было набрать не менее 10 баллов, а детям с ограниченными возможностями здоровья (а их у нас 20) - не менее 5 баллов. Максимальное количество баллов, которое мог набрать ученик, - 20.

Как и в прошлом году, ребятам были предложены два варианта: №123 и №178. В комплект заданий (а называются они контрольно-измерительные материалы - сокращенно КИМ), как и в Демоверсию, вошли четыре задания.

Первое задание - это выразительное чтение вслух небольшого текста. В первом варианте ребятам был предложен текст о выдающемся спортсмене, советском лыжнике, заслуженном мастере спорта СССР Вячеславе Петровиче Веденине. Во втором варианте - текст о советском пловце, олимпийском чемпионе, многократном чемпионе мира и рекордсмене мира Владимире Валерьевиче Сальникове. Время на подготовку к ответу согласно инструкции - до 2 мин.

Второе задание - это подробный пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, а именно - высказывания, которое приведено в КИМ. Время на подготовку этого задания тоже до 2 минут.

Как видите, задания 1 и 2 взаимосвязаны, выполняются с использованием одного текста.

Задания 3 и 4 не связаны с первым текстом.

В задании № 3 ребятам необходимо было выбрать один из трех вариантов для монологического высказывания. В КИМах ребятам были предложены три темы на выбор:

Вариант 123.

Тема 1. Катание на сноуборде (на основе описания фотографии).

Тема 2. Смелый поступок (повествование на основе жизненного опыта).

Тема 3. Нужно ли человеку избавляться от вредных привычек? (рассуждение по поставленному вопросу).

Вариант 178.

Тема 1. Путешествие (на основе описания фотографии).

Тема 2. Моя мечта (повествование на основе жизненного опыта).

Тема 3. Почему люди стремятся обрести друзей? (рассуждение по поставленному вопросу).

Время на подготовку этого задания – 1 мин. А само высказывание должно занять не более 3 мин.

В задании №4 ребята участвовали в беседе с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания (без подготовки). Ребятам нужно было давать полные ответы на вопросы, которые им задавал экзаменатор-собеседник.

На выполнение всей работы каждому ученику отводилось примерно 15 - 16 минут (включая время на подготовку). Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность проведения собеседования согласно нормативным документам увеличивалась на 30 мин.

В ходе ответа ученика экзаменатором-собеседником фиксировалось время начала и время окончания ответа, и все это фиксировалось в специальном протоколе.

На итоговом собеседовании велась поточная (без перерывов) аудиозапись ответов каждого ученика. И это очень важно. И, конечно, очень волнительно!

Обеспечивали качество поточной записи ответов учащихся технические специалисты наших школ. С целью обеспечения качественной записи в помещениях школы, где шло собеседование, был введен режим тишины.

Для проведения итогового собеседования в учреждениях были подготовлены и открыты 64 аудитории с оборудованными рабочими местами. В кабинетах были установлены персональные компьютеры и микрофоны, подготовлены рабочие места для учащихся, для экзаменатора-собеседника, для эксперта, который оценивал ответы учащихся по специальным критериям. Также для учащихся были подготовлены аудитории для ожидания устного ответа (в ряде школ учащиеся брались на собеседование прямо с уроков).

В качестве экзаменаторов-собеседников работали 64 педагога: это учителя начальных классов, учителя различных предметов (история, география и т.д.), директора-предметники. В качестве экспертов работали только учителя русского языка и литературы, их было тоже 64 человека по количеству аудиторий. С ребятами работали и дежурные вне аудиторий, сопровождавшие учащихся из аудиторий ожидания (или из класса) в аудитории для сдачи итогового собеседования.

Кроме того, на итоговом собеседовании присутствовали 24 общественных наблюдателя, аккредитованные управлением образования администрации Конаковского района.

Сколько же человек прошли итоговое собеседование и какие у ребят результаты?

Прошли итоговое собеседование и получили оценку «зачет» 751 учащийся, что составляет 99,5 процента от общего количества сдававших (и в прошлом году сдали с первого раза 99,5 процента сдававших). «Незачет» получили 4 учащихся из трех школ района (МБОУ ВСОШ г. Конаково - 1 чел., МБОУ СОШ д. Ручьи - 1 чел., ГБОУ СОШ д. Мокшино - 2 чел.), что составляет 0,5 процента от общего количества сдававших (в прошлом году также было 0,5 процента).

Для участников, получивших «незачет» или пропустивших итоговое собеседование (по причине болезни или из-за закрытия школы на карантин), предусмотрены дополнительные сроки сдачи итогового собеседования по русскому языку – это вторая рабочая среда марта (9 марта) и первый рабочий понедельник мая (16 мая).

Все аудиозаписи ответов девятиклассников, протоколы оценивания ответов экспертами и иные сопроводительные документы своевременно направлены по сети Интернет и сданы в бумажном виде в Региональный центр обработки информации Тверской области. Можно сказать, что итоговое собеседование состоялось.

Л. КУЛИЕВА,заведующий отделом дошкольного, общего

и дополнительного образования.

О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

С 1 января 2022 года в Тверской области в соответствии с изменениями, внесенными в закон Тверской области №19-ЗО от 29 апреля 2019 г. «О детях войны в Тверской области», детям войны – гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года на территории Союза Советских Социалистических республик, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 800 рублей.

А детям войны, которые одновременно имеют статус «Ветеран труда» или «Ветеран труда Тверской области», ежемесячную денежную выплату увеличить до 800 рублей (ранее размер выплаты составлял 734 рублей, с 1 февраля 2022 года - 777 pyблей).

Денежные средства на предоставление ежемесячной денежной выплаты детям войны в полном объеме предусмотрены в областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период (457 853,8 тысячи рублей).

Размер ежемесячной денежной выплаты будет ежегодно индексироваться.

Детям войны, имеющим одновременно другие «льготные» статусы (инвалиды общего заболевания, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и т.д.), ежемесячная денежная выплата производится в прежних, наиболее выгодных для них размерах. В данном случае дополнительная ежемесячная денежная выплата в размере 800 рублей не предоставляется (в соответствии с законодательством при наличии у гражданина права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным различными законами), мера социальной поддержки предоставляется по одному основанию по выбору гражданина).

Детям войны, являющимся по состоянию на 31 декабря 2021 года получателями ежемесячной денежной выплаты по категории «Ветеран труда» или «Ветеран труда Тверской области», а также детям войны, не имеющим какой-либо «льготной» категории, с I января 2022 года ежемесячная денежная выплата ГКУ «Центрами социальной поддержки населения» была начислена и направлена получателям без подачи гражданами заявления, исходя из имеющейся в распоряжении ГКУ информации (копия удостоверения «Дети войны» либо сведения о дате и месте рождения, содержащиеся в копии документа, удостоверяющего личность, а также сведения о способе выплаты ежемесячной денежной выплаты (через организацию почтовой связи или кредитную организацию).

Детям войны, сведениями о которых ГКУ «Центры социальной поддержки населения» не располагают, необходимо подать заявление и документы на назначение ежемесячной денежной выплаты одним из следующих способов: через любой филиал ГАУ МФЦ, посредством почтовой связи в адрес ГКУ по месту жительства, при наличии технической возможности в форме электронных документов через Единый портал в адрес ГКУ.

При этом следует отметить, если заявление и документы поданы заявителем (представителем заявителя) до 1 июля 2022 года, то ежемесячная денежная выплата будет назначена с 1 января 2022 года. В случае, если заявление и документы поданы заявителем (представителем заявителя) после 1 июля 2022 года, ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, в котором заявителем (представителем заявителя) поданы заявление и документы.

Перечень мер социальной поддержки для лиц из числа «Ветеран труда» и «Ветеран труда Тверской области»

Ветераны труда

Ежемесячная денежная выплата в размере 771 рубль, включая возмещение ранее предоставлявшихся ветеранам труда льгот по оплате жилья и коммунальных услуг;

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, осуществляющие социальное обслуживание на дому;

Преимущество при приеме в стационарные и полустационарные организации социального обслуживания;

Льготный проезд на автомобильном транспорте (за исключением легкового такси) в городском и пригородном сообщении, на городском наземном электрическом транспорте в городском сообщении, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении;

Право на получение жилищных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональным и стандартами, утвержденными правительством Тверской области.

Ветераны труда Тверской области

Ежемесячная денежная выплата в размере 777 рублей;

Внеочередной прием в организации социального обслуживания, осуществляющие социальное обслуживание на дому;

Преимущество при приеме в стационарные и полустационарные организации социального обслуживания;

Льготный проезд на автомобильном транспорте (за исключением легкового такси) в городском и пригородном сообщении, на городском наземном электрическом транспорте в городском сообщении, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении;

Право на получение жилищных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональным и стандартами, утвержденными правительством Тверской области.

Дети войны

Ежемесячная денежная выплата в размере 800 рублей;

Внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях Тверской области в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи;

Внеочередное обслуживание в организациях социального обслуживания Тверской области;

4. Внеочередное обслуживание в филиалах государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Льготный проезд на автомобильном транспорте (за исключением легкового такси) в городском и пригородном сообщении, на городском наземном электрическом транспорте в городском сообщении;

Право на получение жилищных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с региональным и стандартами, утвержденными правительством Тверской области.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района