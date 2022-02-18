ТЯЖЕЛО В УЧЕНИЯХ - ЛЕГКО В ПОИСКАХ

В воскресенье в конаковском бору прошли учения поисковиков ВПСО «Сова» Конаковского района. Провела их заместитель руководителя Конаковского подразделения Елизавета Брач.

До этого ребята изучали теорию, в которую входил фонетический алфавит для радиообмена. Он применяется в среде радиолюбителей, у военных воздушных и морских судов. Этот алфавит составлен из слов, хорошо различимых даже в обрывочном варианте при плохой слышимости или сильных помехах в радиоэфире.

Волонтёры смогли в бору на практике отработать поиск ориентира с компасами и навигаторами, пользоваться рациями и передать свои координаты на «базу». Научились определять свое местоположение относительно специальной сетки, которая накладывается на лес для лучшего ориентирования.



Организаторы учений спрятали в бору бумажки с азимутами, которые группам нужно было найти и передать. Все успешно справились с этими заданиями.

Конечно, в нашем бору невозможно заблудиться, а вот в густом лесу эти знания очень пригодятся при настоящем поиске.

Любые занятия расширяют знания и навыки, а в бору ещё и заряжают здоровьем. Эти занятия станут регулярными перед новым сезоном поисков, волонтёрам «Совы» нужно освоить технику выполнения работ на «отклик», «прочеса» в лесу, а также научиться основам картографии. Конаковцы с интересом смотрели на людей в жёлтых жилетках с надписями «Сова», многие уже знакомы с их работой по информации в СМИ. Конаковский поисковый отряд приглашает всех неравнодушных жителей г. Конаково и Конаковского района стать частью одной команды. Каждый волонтер - это шанс на спасение человека в лесу, на возвращение пропавшего без вести домой, на предотвращение пропажи детей.

Стать волонтёром можно, зарегистрируясь по ссылке https://poisktver.ru/volunteer/ Телефоны 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34.

Людмила Кикало.

Фото автора.