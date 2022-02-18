СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ – ВСТРЕЧА С ГОСПОДОМ

Мы продолжаем нашу рубрику «Слово пастыря». Сегодня на страницах «Зари» с ним выступает протоиерей Виктор ГУРОВ, настоятель Ильинского храма села Селихово и директор детско-юношеского центра «Новая Корчева». Он расскажет о празднике Сретения Господня.



Праздник Сретение Господне – один из двунадесятых (двенадцати) главных праздников церковного года (в переводе с греческого сретение означает встреча). Он отмечается в Русской Православной Церкви 2 (15) февраля и продолжается 7 дней.

Согласно Евангелию, на сороковой день после Рождества Христова Мария вместе с Иосифом пришла в Иерусалимский храм, чтобы посвятить младенца Богу. Здесь произошла встреча старца Симеона и пророчицы Анны с богомладенцем и Пресвятой Богородицей.

Праздник Сретения Господня – один из самых древних в христианской Церкви. С середины VI века в Византии становится государственным праздником. В дальнейшем традиция торжественного празднования Сретения распространилась по всему христианскому миру.

Праздник Сретение

Господне

В святом Евангелии от Луки сказано: «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу...».

По древнему ветхозаветному обычаю на сороковой день после рождения каждый первенец мужского пола должен был быть посвящён Богу. Это посвящение происходило в Иерусалимском храме. Для совершения этого обряда и пришли из Вифлеема в Иерусалим Мария и Иосиф.



В знак посвящения своих первенцев родители должны были принести в храм посильную жертву по своему материальному достатку – состоятельные люди закалывали тельцов или овец, а малоимущие приносили птиц или птенцов. Мария и Иосиф во исполнение закона Моисеева принесли двух птенцов голубиных.

В это же время, по наитию свыше, в храм пришёл давно не встававший со своего ложа глубокий старец праведный Симеон. Согласно преданию, он был одним из тех, кто участвовал в переводе Библии с еврейского языка на греческий в III веке до Рождества Христова. Этот перевод известен под названием Септуагита. Его осуществляли 70 толковников. Среди них был и Симеон. И когда он переводил известные слова из пророка Исаии: «Се Дева примет во чреве и родит Сына. И нарекут имя ему Иммануил» (Ис.7:14), то усомнился. И взял нож, чтобы подчистить текст и изменить его по своему разумению, подразумевая слово «женщина». Но был остановлен ангелом. За сомнение Симеону было предсказано Духом Святым, что он не умрёт, пока не увидит Христа Господня.

И, когда войдя в Иерусалимский храм, старец Симеон увидел младенца Иисуса, то он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

А потом, обратившись к матери Его, старец пророчествует ей о младенце: «Вот из-за Него будут спорить в народе – одни спасутся, а другие погибнут. И Тебе самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец».

Здесь же была также Анна пророчица, жившая при храме, служа Богу день и ночь. Она славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Когда было совершено все по закону Господню, все возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем».

Слова, сказанные праведным Симеоном в Иерусалимском храме, называют песней Симеоновой. Они обращены ко всему человечеству. Эти слова открывают людям истину о том, что в мир пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы объединить всех людей, возвести их на подобающую им нравственную высоту, привести их к Богу, спасти род человеческий.

В то же время старец открывает Матери Божией, что отношение людей к ее единородному сыну будет неоднозначным, противоречивым. Одни пойдут за Ним и спасутся, а другие возненавидят Его и погибнут. И что ей самой предстоит пережить трагедию.

Противоречивое отношение в человеческом роде к Иисусу Христу продолжается более двух тысячелетий со дня Его рождения. Одни славят Его, благодарят и бесстрашно следуют указываемым Им путем, пренебрегая опасностями и мучениями; другие же ненавидят Его и идущих за Ним – клевещут, преследуют, устраивают побоища исповедников веры Христовой. Но Господь вдохновляет идущих за ним примером своей жизни, Любовью к людям.

Еще событие этого дня обозначается как точка во времени, где встречались Ветхий и Новый заветы – Древний мир и Христианство. Праздник Сретения Господня символически иллюстрирует завершение Ветхого завета и начало Нового завета.

Праздник Сретения Господня – один из самых древних в христианской Церкви. Сретение в богослужении Иерусалимской Церкви существовало издавна. И об этом свидетельствуют источники IV века. Но рассматривался праздник в качестве «отдания» всего сорокадневного цикла праздников, посвященных явлению в мир Сына Божия. Первые проповеди перед народом в IV-V веках произносили святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст.

Официально общегосударственное празднование Сретения было установлено в Византии императором Юстинианом Великим в середине VI века как праздник Господний и Богородичный. По преданию этому установлению способствовали страшные события, моровая язва и землетрясения, прошедшие в зимнее время 541-542 гг. в Константинополе, Антиохии и других регионах Византии. В это время Господь открыл одному благочестивому мужу, что страдания прекратятся, если будет установлено торжество праздника Сретения Господня. С тех пор праздник Сретения празднуется 2 (15) февраля. Вскоре эта традиция распространилась по всему христианскому миру.

Со Сретением Господним связано создание иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», или «Симеоново проречение». Эта икона символизирует исполнение пророчества праведного старца Симеона: «Тебе Самой орудие пройдет душу...».

В память о празднике Сретения Господня в храмах и монастырях Православной Церкви в течение веков было устроено около 250 престолов. С праздником Сретение Господне связан и другой праздник – День православной молодёжи, образованный по инициативе православных студентов в середине ХХ века во Франции и отмечающийся в России с начала ХХI века.