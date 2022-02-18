ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!

Дубну и Конаковский район соединит мост, проезд по которому займет две минуты.

Строительство моста через канал имени Москвы, который соединит Московскую и Тверскую области, начнётся в этом году в районе Дубны. Протяжённость нового дорожного объекта составит 261 метр. На сегодняшний день между двумя берегами курсирует паром. Проезд для пассажира стоит 15 рублей, а провоз легкового автомобиля - 215. Чтобы перебраться с одного берега на другой, у автомобилистов уходит в среднем полтора часа. Есть, впрочем, и альтернатива: объездная дорога через Дмитров. Только это крюк протяженностью более 150 километров.

Но к 2024 году проблему потери времени удастся решить. Новый путепровод соединит Дубну с Конаковским районом Тверской области, и проезд по нему займёт не больше двух минут. Кстати, этот мост станет вторым дорожным объектом, о котором в Дубне мечтали больше полувека. В 2018 году город получил в подарок поистине грандиозное сооружение - мост через Волгу, длина которого составляет 2 километра. Мост появится к 2024 году. О новости сообщила пресс-служба правительства Тверской области.