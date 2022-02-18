КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ МЕДИКАМ?

Все неравнодушные люди, желающие помочь нашим медикам, могут пройти курс обучения онлайн «Доброволец (волонтер) по присмотру и уходу за детьми» в центре молодежной политики «Иволга». Нужна помощь медикам, которые работают в красной зоне и лечат больных короновирусом. Из-за сложной работы им в помощь нужны няни-волонтеры, которые помогут забрать детей из садика, школы или отвести их на дополнительные занятия. По всем вопросам обращаться по телефону 8(48242) 3-76-97 (ЦМП «Иволга»).