МИНЗДРАВ ИНФОРМИРУЕТ

Упрощенным порядком установления

инвалидности в 2021 году

воспользовались почти 30000 жителей Тверской области.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области подвело итоги года. Напомним, что временный упрощенный порядок был разработан Минтруда России и действовал с 1 марта по 1 октября 2020 года. В итоге он продлевался неоднократно и на сегодняшний день действует до 1 марта 2022 года.

Общее число граждан Тверской области, которые по состоянию на 31 декабря 2021 года прошли освидетельствование в соответствии с временным упрощенным порядком, составило 29445 человек, в том числе 3208 детей. При этом более 11000 гражданам автоматически продлена ранее установленная группа инвалидности без оформления направления на медико-социальную экспертизу, в том числе 1221 ребенку. 7136 гражданам инвалидность автоматически без личного присутствия продлевалась уже дважды, в том числе 772 детям.

Временный порядок признания лица инвалидом предусматривает исключительно заочную форму освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы – без личного участия граждан. Он действует как в отношении первичного установления инвалидности, так и повторной экспертизы. При установлении инвалидности впервые специалисты медико-социальной экспертизы выносят решения на основании документов, выданных медицинской организацией. Ранее установленная группа инвалидности (либо категория «ребенок-инвалид») продлевается автоматически с сохранением причины инвалидности. После каждого такого продления специалисты МСЭ сообщают гражданам по телефону результаты экспертизы, а справку, подтверждающую факт установления инвалидности и программу реабилитации, направляют заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства о персональных данных. Также по необходимости заказным письмом могут отправить и программу индивидуальной реабилитации. Все сведения автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов. На основании этих данных специалисты региональных отделений Пенсионного фонда назначают и осуществляют пенсионные выплаты. Одновременно выписки из индивидуальной программы реабилитации и абилитации поступают в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона, на которые возложена обязанность исполнения рекомендованных МСЭ мероприятий.

Возникающие вопросы по Временному порядку признания лица инвалидом можно задать по телефону «горячей линии» 66-64-16 с 8.15 до 17 часов, а также по телефонам 49-35-27 (первый экспертный состав), 58-76-58 (второй экспертный состав), код города Твери - 4822 или в интернет-приемной на сайте Главного бюро – www.69.gbmse.ru.