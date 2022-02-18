ТАЙНЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК

В прошедший субботний вечер народный театр «Авось-Ка» городского Дворца культуры им. Воровского порадовал зрителей премьерой зажигательной комедии «Взрослые девочки не плачут» с возрастным ограничением 16+.

На протяжении почти двух с половиной часов, с перерывом на антракт, этот спектакль держал в тонусе весь до предела (учитывая «противоковидную» рассадку») заполненный зал. О том, как пришла идея поставить этот спектакль, с какими трудностями пришлось столкнуться, рассказала режиссер Алена Колесникова:

- В работе у театра сейчас находится спектакль «Поминальная молитва». Он «мужской», в нем заняты в основном актеры-мужчины. Чтобы занять женский состав театра, мы решили поставить «Девочек». Только актрисы начали вживаться в свои роли, обнаружился перевод текста пьесы, который оказался на порядок смешнее. Мы приняли решение его использовать, и за два месяца актрисы освоили новые монологи и реплики.



Стоит сказать и о подборе актерского состава. Из восьми человек у нас четверо – дебютанты, то есть, новые актеры, ни разу до этого не игравшие в наших постановках. На шесть «девочек» в спектакле пришлось всего два «мальчика». Двух братьев-испанцев сыграли всем известный Михаил Абхазов и Дмитрий Хохлов, который стал нашим открытием. Просто мне позвонил молодой человек, попросился в театр и с ходу «вписался» в спектакль. Что касается женщин, то дебютантки у нас – Елена Чижова и две Юлии - Никитенко и Смирнова. Также в спектакле заняты наши хорошо известные всем актрисы. Это Марина Унина, Марина Корниенко и Наталья Бакурова...

По словам режиссера, премьера удалась, хотя, конечно, и прошла с шероховатостями. Было опасение, что актеры не вытянут первоначально взятый высокий темп. Но все прошло удачно, чему яркое свидетельство – реакция зала, аплодисменты зрителей, их смех.

Да, мы совсем забыли рассказать, о чем же спектакль. Вкратце, он про то, что обсуждают женщины категории «тем, кому за». Эти дамы имеют разный, но весьма богатый личный опыт. Кто-то из них до сих пор замужем, кто-то уже изжил в себе этот недостаток: ведь если отношения не задались, зачем их продолжать? Каждый вечер они играют в квартире подруги в настольную игру-викторину, но разговаривают, преимущественно, о мужчинах. И вот одной из них требуется помощь: ее бросил муж. А тут, совсем кстати, соседями обнаруживаются горячие испанские парни. Кто еще нужен, чтобы утешить совсем взрослую девочку, причем, даже не одну?

В общем, приходите на повторный показ. Там все увидите, услышите и получите позитивные эмоции от игры актеров. Повтор в ДК им. Воровского состоится 13 марта.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.

(Фоторепортаж с премьеры смотрите в группах «Зари» в соцсетях).