Чтобы день взятия Бастилии не впустую прошел...

(Праздники на неделю)

19 февраля, суббота. Всемирный день китов (день защиты морских млекопитающих) (36 лет). Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости (161 год).

20 февраля, воскресенье. Всемирный день социальной справедливости (13 лет). День Святого Парфения. Неделя о блудном сыне. Окончание седмицы мытаря и фарисея.

21 февраля, понедельник. Международный день родного языка (22 года). Всемирный день экскурсовода (32 года).

22 февраля, вторник. Международный день поддержки жертв преступлений (32 года).

23 февраля, среда. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (104 года).