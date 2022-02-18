13 февраля стартовал второй круг чемпионата Тверской области по хоккею с шайбой. Конаковская команда хоккейного клуба «Ольгино» встретилась с командой хоккейного клуба «Старица» на своем поле в спорткомплексе «Конаковский лед» и выиграла со счетом 12:7. По одной шайбе забили А. Кузнецов, А. Лисин, Ю. Романов, И. Галанов, В. Скворцов, А. Стоякин, две шайбы в ворота соперника переместил К. Миринов и целых четыре – П. Дмитриев. Напомним, что президентом нашего хоккейного клуба является Юрий Шеляпин, глава строительного холдинга «Эко-Тепло», который недавно отметил свое 86-летие. Такой подарок сделали ему хоккеисты на день рождения.