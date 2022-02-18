11 - 13 февраля в МБУ «ФОК» «Дельфин» в городе Торжок проходили чемпионат и первенство Тверской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие пловцы из Конакова, Торжка, Бологое, Вышнего Волочка, Твери, Нелидова, ЗАТО Озерный, Удомли.

Команду г. Конаково представляли спортсмены ДЮСШ «Олимп» Конаковского района под руководством тренеров Натальи Захариковой и Татьяны Крыловой. В упорной борьбе за медали конаковские пловцы показали хорошие результаты. В чемпионате Тверской области по плаванию Илья Захариков завоевал золотую и серебряную медали; Анастасия Ершова – бронзовую медаль. В первенстве Тверской области по плаванию Илья Захариков завоевал две золотые медали; Анастасия Ершова - два золота и одну бронзу; Мария Чудакова – три серебряные медали; Вероника Крюкова - две бронзовые медали; Анна Муравьева - две бронзовые медали; Елизавета Рядинская - золотую и бронзовую медали; Ирина Воронцова - золотую медаль.

Четырех спортсменов ДЮСШ «Олимп» - И. Воронцова, В. Кукушкина, М. Сардина, Р. Качанова отобрали на соревнования «Веселый дельфин», которые пройдут в Санкт-Петербурге. Четыре спортсмена постарше - И. Захариков, А. Пузин, М. Чудакова, А. Ершова будут участвовать в чемпионате и первенстве ЦФО, которые пройдут в г. Обнинске.