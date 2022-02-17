В Тверской области получат поддержку из регионального бюджета четыре туристических проекта

В Тверской области в 2022 году при поддержке регионального бюджета дополнительно реализуют четыре туристических проекта. Новые объекты турпоказа и развитие инфраструктуры обсудили 17 февраля на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«В каждом муниципалитете развитие туризма дает положительные эмоции и жителям и гостям. Для нас это абсолютный приоритет, планируем и в дальнейшем поддерживать это направление», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Так, в Лихославльском районе планируется обустроить фестивальную площадку и зону для кемпинга в этнокомплексе «Мяммино», в Максатихинском районе благоустроить парковочное пространство у Николо-Теребенской пустыни, в Осташковском городском округе обустроить городскую набережную. Кроме того, в Сандовском муниципальном округе модернизируют музейный комплекс «Сандовская пчела». Для привлечения туристов будет закуплено интерактивное оборудование, мебель и осветительные приборы для выставочных залов, а также витрины.

В Тверской области активно поддерживаются проекты создания и расширения объектов туристического показа. Так, предприниматели сферы туризма могут получить ряд преференций: субсидии до 1 миллиона рублей на открытие новых объектов показа и создание туристической инфраструктуры, субсидии на приобретение туристических автобусов. Инициативы муниципалитетов на создание проектов в сфере туризма также поддерживают субсидией в размере до 2,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области