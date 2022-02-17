Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по проведению сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области

Подготовка к проведению сезонных сельскохозяйственных работ на территории региона в 2022 году рассмотрена 17 февраля на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наша ключевая задача при подготовке и проведении сезонных полевых работ – обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей, которые работают на территории региона, вне зависимости от формата работы. Важно вести мониторинг климатической ситуации для понимания графика работ. А также обеспечить наших производителей семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями. При необходимости – оказывать дополнительную помощь предприятиям агропрома для решения возникающих вопросов», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: важно скоординировать областные направления развития в сельском хозяйстве с федеральными. В частности, это касается поддержки производителей картофеля и овощей, а также ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель.

В 2022 году объём запланированной господдержки на проведение весенних полевых работ равен 293,2 млн. рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

Игорь Руденя подчеркнул – важно своевременно довести средства до хозяйственников.

«Нужно также провести совещания в районах с разъяснениями, какие документы аграриям необходимо сдать, в том числе в электронном виде и через МФЦ», – поставил задачу глава региона.

Весенняя кампания стартует в Тверской области во второй половине апреля. Первые работы начнутся в Старицком, Ржевском, Зубцовском и Бельском районах, Оленинском муниципальном округе.

В этом году площадь посевных площадей Верхневолжья по планам вырастет до 486,6 тыс. га. В 2022-ом предполагается ввести 8,9 тыс. га пашни. Свыше 2 тыс. га – в Бежецком районе, более 1 тыс. га – в Кашинском городском округе, от 100 до 700 га введут в 24 муниципалитетах Тверской области. 10 территорий сохраняют объемы угодий на уровне прошлого года.

Преимущественно в регионе сеют зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, овощи и технические культуры. Под урожай текущего года было посеяно 18,6 тыс. га озимых – на 8 тыс. га больше, чем в предыдущем году: это рожь, пшеница и тритикале.

Благодаря увеличению объемов пашни планируется рост объемов производства в агропромышленном комплексе. Так, на 9,1 тыс. тонн заявлено увеличение сбора зерновых – до 124,7 тыс. тонн. Рост также планируется в производстве картофеля (до 149,4 тыс. тонн), овощей открытого грунта (до 11,7 тыс. тонн), масличных культур (до 6,4 тыс. тонн).

Минсельхоз региона представил планы по развитию льняного направления, включая увеличение посевных площадей этой культуры до 5,9 тыс. га.

Всего в регионе посевные работы ведут 640 сельхозтоваропроизводителей, из которых 70 – крупные и средние предприятия.

На заседании рассмотрена обеспеченность хозяйств семенами сельхозкультур. Идет закупка минеральных удобрений, топлива и горюче-смазочных материалов.

Более 80% составляет готовность к работам техники в хозяйствах. Всего на поля весной этого года будет выведено более 2300 тракторов, свыше 460 сеялок, почти 1000 плугов и 600 культиваторов. В этом году будет продолжено приобретение агротехники при государственной поддержке и через Росагролизинг.

Отдельно рассмотрено кадровое обеспечение весенней кампании. Одно из направлений – трудоустройство в АПК выпускников отраслевых колледжей региона.

По итогам обсуждения подготовлен комплексный план проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Документ устанавливает сроки реализации мероприятий и ответственные ведомства.

Пресс-служба Правительства Тверской области