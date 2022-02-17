Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана тверской журналистики Ларисы Виноградовой

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни 17 февраля ветерана тверской журналистики Ларисы Юрьевны Виноградовой.

«Журналист с большой буквы, Лариса Юрьевна знала и любила тверской край, ценила своих читателей, пользовалась заслуженным уважением коллег. Она умело управляла творческим коллективом и на высоком уровне продолжала традиции тверской прессы. Большого уважения заслуживает ее вклад в реализацию важных информационных проектов патриотической, просветительской, культурной направленности. Она умела объединять неравнодушных людей, зажигать их сердца яркими идеями. Уход Ларисы Виноградовой стал большой потерей для всего журналистского сообщества Верхневолжья. Все, кто знал и ценил ее, навсегда сохранят добрую память о Ларисе Юрьевне», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Лариса Юрьевна, по специальности филолог и преподаватель, в течение нескольких лет работала учителем.

С 1990 года трудилась в тверской журналистике: издании «Тверские ведомости», где, в том числе занимала должность главного редактора, в «Новой газете», «Смене плюс» и других. Была на общественных началах выпускающим редактором газеты «Тверской мирянин».

Лариса Юрьевна – «Почетный работник культуры и искусства Тверской области», отмечена знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской», знаком «За заслуги в развитии Тверской области» и другими наградами.

Пресс-служба Правительства Тверской области