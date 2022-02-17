Жителей Тверской области предупреждают о возможных помехах при трансляции теле- и радиопрограмм из-за солнечной интерференции

posted by Максим Малахов on чт, 02/17/2022 - 12:16

 

 

         С 21 февраля над Тверской областью начинается весенняя солнечная интерференция. Это космическое явление, которое может повлиять на телесигналы спутников связи.

         Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца.

         Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

         В регионе кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться в промежуток с 11:57 до 13:05 вплоть до 16 марта. Продолжительность помех в каждом случае – от нескольких секунд до 21 минуты.

         Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

         При этом не все приемное оборудование способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки».        Если качество изображения не приходит в норму, зрителям рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

         График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм Тверской области доступен на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.

 