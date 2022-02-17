Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

17 февраля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Когда прогнозируется спад волны заболеваемости коронавирусной инфекцией? Как организована медицинская помощь для детей? Какие инвестиционные проекты будут реализованы в Тверской области в ближайшие годы? Как проходит строительство ДОКБ и Западного моста в Твери? Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы.

Прямой эфир с участием Губернатора можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/0aJR3BMdnnQ и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области