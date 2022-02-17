Тверская лыжница Наталья Непряева вошла в ТОП-10 медиарейтинга российских олимпийцев в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева вошла в ТОП-10 медиарейтинга российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Из лыжниц российской команды Наталья Непряева стала единственной спортсменкой, оказавшейся в рейтинге. Ее популярность связана с успешным выступлением в олимпийской программе.

Напомним, вчера, 16 февраля, Наталья Непряева завоевала третье место в командном спринте классическим стилем. С «бронзой» Наталью Непряеву поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В сложнейшей борьбе, вместе с Юлией Ступак Вы обошли многих именитых соперниц, боролись до конца и еще раз подтвердили, что Россия заслуженно является одним из лидеров в мировом женском лыжном спорте. Такой результат достигнут благодаря Вашей колоссальной работоспособности, яркому таланту, волевому характеру. Болеем за Вас, желаем Вам новых достижений и ждем в родной Тверской области», – отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

12 февраля Наталья Непряева стала Олимпийской чемпионкой в женской эстафете на Зимней Олимпиаде в Пекине. Российскую команду, помимо тверской спортсменки, представляли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

5 февраля тверская спортсменка завоевала первую медаль российской команды на Зимней Олимпиаде в Пекине – «серебро» на 15-километровой дистанции забегов в женском скиатлоне.

Наталья Непряева – заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Рейтинг составлен на основе данных по русскоязычному сегменту соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, TikTok, форумы и блоги).