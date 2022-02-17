В Верхневолжье выберут лучших специалистов в сфере социальной поддержки

В Верхневолжье стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Конкурс, который проводится с 2011 года, направлен на поощрение лучших специалистов отрасли, распространение инновационных форм и методов работы.

«Тверская область гордится работниками отрасли социальной защиты населения, которые в своём ежедневном труде наряду с профессионализмом проявляют высокие нравственные качества – душевную чуткость, сострадание и доброту. Важно, что активно внедряя в своей работе современные технологии и методы, соцработники сохраняют приверженность традициям милосердия», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2021 года расширилась категория возможных участников конкурса. Если ранее в нем могли участвовать только государственные учреждения социального обслуживания и их сотрудники, то теперь возможность представить свои достижения получили некоммерческие организации, состоящие в реестре поставщиков социальных услуг, и работающие в них специалисты.

Также внесены изменения в перечень и содержание номинаций. Если ранее оценивалось индивидуальное профессиональное мастерство, личностные качества участников, то по новым правилам акцент смещен в сторону командной работы.

Приоритетными становятся применение практик и проектов, внедрение и распространение новых подходов, ориентированных на потребности конкретного человека и повышающих качество его жизни.

Документы для участия в конкурсе необходимо направлять в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации не позднее 1 апреля 2022 года. Авторизоваться в личном кабинете необходимо по логину и паролю портала Госуслуг.

Региональной конкурсной комиссии предстоит определить призеров областного этапа до 1 июня. Призерами регионального этапа в каждой номинации станут участники, получившие наибольшее количество баллов. Обладатели 1-3 мест получат денежные поощрения. Занявшие первые места станут участниками федерального этапа конкурса.

Методическую помощь и консультации по участию в конкурсе можно получить по телефону 8 (4822) 32-03-70 с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Пресс-служба Правительства Тверской области