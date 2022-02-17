Жители Верхневолжья стали реже обращаться в ломбард

За три квартала прошлого года тверичане получили в ломбардах порядка 260 млн рублей заемных средств. Это на 9,1 млн рублей больше, чем за тот же период 2020 года.

В среднем жители региона занимали в ломбардах около 6,6 тысяч рублей. Всего с января по сентябрь 2021 года в ломбардах Тверской области заключено 38,9 тысяч договоров займа. Это на 14% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

- Прежде чем отдать в залог вещи, убедитесь, что ваши права и имущество защищены. Это возможно, только если организация работает легально и внесена в государственный реестр Банка России. После оформления договора займа в ломбарде вам обязательно должны выдать залоговый билет. Если на подпись вам дают договор комиссии или «купли-продажи», то вы обратились не в ломбард и рискуете расстаться с залогом в тот же момент. Проверить, имеет ли право организация оказывать такие услуги, можно в государственном реестре ломбардов, - отметила Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

На сегодня в реестре ломбардов числится 17 действующих организаций, зарегистрированных на территории Тверской области.

Мегарегулятор составил портрет типичного клиента ломбардов. Заемщики чаще всего выбирают ломбарды по территориальному признаку, рядом с домом или работой, и заключают краткосрочные займы под залог золотых изделий. Профиль заемщика ломбарда выглядит следующим образом: 43% клиентов ломбардов приходится на возрастную группу 45 лет и старше; 55% заемщиков — женщины; 72% заемщиков — постоянные клиенты (притока новых клиентов в период пандемии не произошло). Сам рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента: сетевые ломбарды — присутствуют более чем в 5 регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий; региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи (бытовую технику, часы и др.); автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств. Более подробно ознакомиться с работой рынка ломбардов можно в материале: «Тенденции на рынке ломбардов в 2021 году».