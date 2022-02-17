В Тверской области в этом году поддержку по программе «Земский учитель» смогут получить 9 педагогов

В 2022 году в Тверской области продолжается реализация федеральной программы «Земский учитель». Документы для участия в конкурсном отборе в рамках программы принимаются до 29 апреля.

Данная мера для преподавателей введена в 2020 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, обеспечение сельских школ и школ в небольших городах квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий.

Всего с начала реализации программы на работу в сельские школы пришли 22 педагога. В 2021 году поддержку по программе «Земский учитель» получили 11 специалистов. В этом году по программе планируется привлечь в школы 9 учителей.

В соответствии с условиями программы предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек.

На сегодняшний день в Верхневолжье наиболее активными участниками программы являются Кашинский и Вышневолоцкий городские округа, Спировский и Сандовский муниципальные округа.

Более подробно с условиями федеральной программы «Земский учитель» можно ознакомиться на портале https://zemteacher.apkpro.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области