В Тверской области увеличился интерес к лыжному спорту благодаря успехам российских спортсменов на Олимпиаде

В Тверской области увеличился интерес к лыжному спорту. Как отмечают в областном Комитете по физической культуре и спорту, в последнее время примерно на 25% возросло количество людей, приезжающих на лыжные базы области, чтобы позаниматься спортом. Кроме того, в спортшколах отмечают активный интерес родителей детей и подростков к вопросам записи в секции лыжного спорта. Это, в том числе связано с успешным выступлением российских спортсменов и, в частности, тверитянки Натальи Непряевой на Олимпиаде в Пекине.

Сейчас в регионе действует 21 спортивная школа, культивирующая лыжный спорт, из них две – олимпийского резерва. Лыжными гонками в учреждениях занимаются 1545 человек. Из них семь мастеров спорта России, два кандидата в мастера спорта. Обладателями первого разряда являются более 100 спортсменов, массовых разрядов – свыше 400. В спортшколах работает 51 тренер по лыжным гонкам.

Тверская область гордится успехами Натальи Непряевой – одного из лидеров российской сборной. Наталья начинала заниматься лыжными гонками под руководством своей мамы в спортивном клубе политехнического института. Затем продолжила занятия в областной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по программам дополнительного образования детей.

Спортивную подготовку Наталья Непряева проходила в спортшколе олимпийского резерва №1 им. Олимпийского чемпиона В.А. Капитонова. Являлась инструктором Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».

Сейчас Наталья Непряева – заслуженный мастер спорта, президент Федерации лыжных гонок Тверской области.

12 февраля 2022 года спортсменка стала Олимпийской чемпионкой в женской эстафете на Зимней Олимпиаде в Пекине. Также Наталья Непряева является обладателем серебряной медали по итогам 15-километровой гонки в женском скиатлоне и бронзы – в командном спринте классическим стилем.

Что касается развития лыжного спорта в регионе, то Правительством области выработан комплекс мер для реализации в данном направлении. 10 февраля Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу по модернизации лыжной базы «Гришкино», обустройству спортивной инфраструктуры парка Текстильщиков в Твери и развитию других площадок для доступности массового катания на лыжах.

Пресс-служба Правительства Тверской области