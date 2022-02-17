На заседании областного Правительства обсудят подготовку к проведению сезонных сельскохозяйственных работ





Подготовку к проведению сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области рассмотрят сегодня, 17 февраля на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Участники обсудят ключевые задачи при подготовке и проведении весенней кампании, доведение средств господдержки до хозяйств, обеспеченность семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами и готовность техники.

Отдельно планируется остановиться на мерах по введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель в разрезе всех муниципальных образований.

По итогам обсуждения будет утвержден комплексный план подготовки и проведения сезонных работ.

Также на заседании рассмотрят ряд нормативных документов, регламентирующих поддержку сельхозтоваропроизводителей в проведении агротехнических работ, повышении плодородия и качества почв, приобретении машиностроительной продукции, развитии льноводства и элитного семеноводства.

Участники обсудят поддержку муниципальных образований региона в развитии малого и среднего предпринимательства сферы туризма, приведение государственных региональных программ в соответствие с Законом об областном бюджете. Кроме того, в повестку включена законодательная инициатива по внесению изменений в областной бюджет на 2022 – 2024 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области