В Тверской области проходит конкурс «Люблю читать» к Международному дню дарения книг

До 20 февраля жители Тверской области могут стать участниками конкурса «Люблю читать», приуроченного к Международному дню дарения книг, который отмечался 14 февраля.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на своей странице ВКонтакте пост, посвященный трем самым любимым книгам, которые можно рекомендовать друзьям и всем желающим, с хэштегами #молодежьВерхневолжья #люблючитать

Победитель конкурса будет определен 21 февраля с помощью автоматизированной системы.

В рамках Международного дня дарения книг мероприятия проходят более чем в 40 странах мира. В России организованы научно-просветительские акции, направленные на популяризацию чтения среди жителей страны, прежде всего, подростков и молодежи. В февральских событиях к Дню дарения книг принимают участие библиотеки, общественные движения и организации.



Пресс-служба Правительства Тверской области