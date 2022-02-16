В Тверской области проходит конкурс «Люблю читать» к Международному дню дарения книг

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До 20 февраля жители Тверской области могут стать участниками конкурса «Люблю читать», приуроченного к Международному дню дарения книг, который отмечался 14 февраля.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на своей странице ВКонтакте пост, посвященный трем самым любимым книгам, которые можно рекомендовать друзьям и всем желающим, с хэштегами #молодежьВерхневолжья #люблючитать
Победитель конкурса будет определен 21 февраля с помощью автоматизированной системы.
В рамках Международного дня дарения книг мероприятия проходят более чем в 40 странах мира. В России организованы научно-просветительские акции, направленные на популяризацию чтения среди жителей страны, прежде всего, подростков и молодежи. В февральских событиях к Дню дарения книг принимают участие библиотеки, общественные движения и организации.
Пресс-служба Правительства Тверской области