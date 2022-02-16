В Тверской области вспоминают подвиг Героя Советского Союза, летчика Алексей Севастьянова

16 февраля исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Верхневолжья Алексея Тихоновича Севастьянова. Он стал первым в истории Великой Отечественной войны летчиком, сбившим таранным ударом немецкий самолет. Сегодня в Тверской области вспоминают подвиг героя. Торжества прошли в деревне Первитино Лихославльского района. В местном Доме культуры открылась выставка, посвященная нашему земляку.

Алексей Севастьянов родился в деревне Холм под Лихославлем. Окончил школу в селе Первитино, затем учился в Калининском машиностроительном техникуме, Севастопольской школе военных лётчиков. С первых дней Великой Отечественной был на фронте.

Алексей Севастьянов командовал специальным ночным истребительным авиационным полком, защищавшим Ленинград. 4 ноября 1941 года Алексей Тихонович на И-153 патрулировал небо на подступах к городу. Вечером начался налет вражеской авиации.

Несмотря на огонь зенитной артиллерии, одному бомбардировщику удалось прорваться к Ленинграду. Севастьянов атаковал противника, но промахнулся. Он второй раз пошел в атаку и открыл огонь с близкого расстояния, но опять мимо. Подойдя вплотную, он нажал на гашетку, но выстрелов не последовало – кончились патроны. Чтобы не упустить врага, летчик решил пойти на таран. Приблизившись сзади к немецкому самолету, он отрубил ему винтом хвост.

Младший лейтенант Алексей Севастьянов покинул поврежденный истребитель и приземлился на парашюте. Вражеский бомбардировщик упал в районе Таврического сада. Члены его экипажа, которые выбросились на парашютах, были взяты в плен.

23 апреля 1942 года в неравном бою с немцами Алексей Севастьянов погиб.

Летчик похоронен в Ленинграде на Чесменском кладбище. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Алексея Севастьянова носят улицы в Твери и Лихославле, Санкт-Петербурге, Дом культуры в селе Первитино Лихославльского района и поселок в Приозёрском районе Ленинградской области.

По инициативе однополчан на родине героя воздвигнут памятник. Подвигу Алексея Севастьянова также посвящен документальный фильм «Герои не умирают».

Тверская область – малая родина 58 Полных кавалеров Ордена Славы и 301 Героя Советского Союза. Среди них – военачальники Матвей Васильевич Захаров из Старицы, Павел Алексеевич Ротмистров из Селижарово, офицеры Василий Александрович Емельянов из Кесовой Горы и Василий Антонович Савельев из Старицы, рядовые Василий Александрович Ершов из Сандово и Иван Андреевич Рулёв из Конаково – фронтовик ушел из жизни в 2021 году.

Навеки в памяти останутся подвиги уроженцев тверской земли: танкиста Степана Горобца и партизанки Лизы Чайкиной, Александра Иванова, закрывшего собой вражескую амбразуру, и других героев Великой Отечественной.

Пресс-служба Правительства Тверской области