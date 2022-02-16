Компания- резидент индустриального парка «Боровлево» в Тверской области ввела в эксплуатацию новый цех

Компания «Метавр», которая является одним из инвестиционных проектов индустриального парка «Боровлево» в Калининском районе, открыла новый малярно-сборочный цех, а также склад готовой продукции. Это позволило создать 20 новых рабочих мест, расширить линейку производимой продукции - медицинской мебели, торгового и серверного оборудования, продукции для нужд машиностроительных предприятий.

«Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках реализации проекта компании была оказана поддержка со стороны Правительства Тверской области, в том числе в части оформления разрешительной документации. Также была предоставлена финансовая поддержка по региональной программе Фонда развития промышленности «Оборотный капитал».

В прошлом году «Метавр» был в числе участников пилотного профориентационного проекта, который запущен в регионе по поручению Губернатора Игоря Рудени. Ведущие предприятия региона организовывали экскурсии для учеников школ города Твери и Калининского района.

Компания «Метавр» специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое. В 2020 году предприятие разместило производственные площади на территории индустриального парка «Боровлево» в Калининском районе.

В индустриальном парке «Боровлёво-2» уже реализовано 7 инвестиционных проектов. Общий объём привлечённых инвестиций составил 10 млрд рублей, создано около 4 000 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в областной бюджет составляют свыше 600 млн рублей.

Одним из ключевых долгосрочных проектов для развития промышленного и инвестиционного потенциала Верхневолжья является инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3» .

Общая площадь парка «Боровлево-3» составит 82 га. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиционных вложений - порядка 10 млрд рублей.

Для резидентов парка предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры, которая будет обеспечена за счёт бюджетных инвестиций.

Предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередач, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций. Работы по созданию инженерной инфраструктуры начнутся в 2022 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области