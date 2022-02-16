Губернатор Игорь Руденя поздравил Наталью Непряеву с бронзовой медалью в командном спринте

Президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева завоевала третье место в командном спринте классическим стилем. С бронзой Наталью Непряеву поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Поздравляю Вас с очередной, бронзовой наградой по итогам соревнований в командном спринте классическим стилем на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине! В сложнейшей борьбе, вместе с Юлией Ступак Вы обошли многих именитых соперниц, боролись до конца и еще раз подтвердили, что Россия заслуженно является одним из лидеров в мировом женском лыжном спорте. Такой результат достигнут благодаря Вашей колоссальной работоспособности, яркому таланту, волевому характеру. Болеем за Вас, желаем Вам новых достижений и ждем в родной Тверской области», – отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

16 февраля на Олимпиаде в Пекине лыжницы разыграли пятый комплект наград. Состоялся командный спринт классическим стилем, в котором две участницы от каждой страны поочередно проходят шесть этапов протяженностью в 1,5 км. В итоге на третью ступень олимпийского пьедестала почета Наталья Непряева поднялась вместе с лыжницей Юлией Ступак.

12 февраля Наталья Непряева стала Олимпийской чемпионкой в женской эстафете на Зимней Олимпиаде в Пекине. Российскую команду, помимо тверской спортсменки, представляли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ранее Наталья Непряева стала серебряным призером на 15-километровой дистанции забегов в женском скиатлоне (7,5 км + 7,5 км). Эта медаль стала первой для Сборной России на Играх.

Наталья Непряева – заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

XXIV зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Олимпиада объединила более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Среди них – представители Тверской области. Всего на зимних Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

Помимо Натальи Непряевой Верхневолжье на Олимпиаде представляют спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», мастер спорта международного класса, шорт-трекист Даниил Ейбог.

Генеральным менеджером сборной по хоккею является уроженец Верхневолжья Илья Ковальчук – заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

Сегодня сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине.

Кроме того, в состав судейской бригады Олимпийского хоккейного турнира решением Международной федерации хоккея включен тверской арбитр Евгений Ромасько – судья международной категории, арбитр КХЛ.

Пресс-служба Правительства Тверской области