В 2021 году жителям Тверской области была оказана поддержка при газификации домов и квартир



В 2021 году в Тверской области 49 гражданам оказана адресная социальная помощь на газификацию жилых помещений. Правительство региона компенсирует отдельным категориям жителей Верхневолжья часть затрат при проведении «голубого топлива» от точки уличной сети до подключения к газовой плите в доме или квартире. В прошлом году на эти цели направлено свыше 1,3 млн рублей.

«Газификация региона является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан», – считает Игорь Руденя.

Такой помощью независимо от уровня доходов могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников ВОВ, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Кроме того, поддержка оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам с невысокими доходами. В 2021 году в регионе были изменены условия получения помощи. Увеличен размер среднедушевого дохода, который учитывается для получения компенсации –он не должен превышать прожиточный минимум более чем на 50%. Раньше эта сумма была меньше и, соответственно, такая помощь была доступна меньшему количеству жителей региона.

Размер компенсации для всех категорий жителей составляет 29 700 рублей при подключении к газу дома, 9 900 рублей – при подключении квартиры.

Помощь можно получить на изготовление сметной документации, работыпо подключению к существующим уличным газовым сетям, стоимость газовой плиты в случае отсутствия исправной и отвечающей всем требованиям безопасности техники. Соответствующие документы оформляются в МФЦ, на портале Госуслуг или по почте.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тыс. домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Среди ключевых объектов – строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец.

«Газпром газораспределение Тверь» также продолжает работы по бесплатной догазификации домохозяйств Верхневолжья. По состоянию на начало февраля 2022 года заключено свыше 3700 договоров с собственниками домовладений. Исполнено 1191 договоров по доведению газа до границ земельных участков, в том числе обеспечено 344 подключения к газовым сетям. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тыс. домовладений региона.



Пресс-служба Правительства Тверской области