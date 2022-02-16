Тверское отделение Российского Красного Креста реализует проект по возрождению службы милосердия

Тверское отделение Российского Красного Креста получило грант Фонда президентских грантов на развитие гражданского сообщества. На базе организации будет реализован проект по возрождение службы милосердия.

Всего в 2022 году 12 некоммерческих организаций Верхневолжья стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов. Поддержку получили инициативы, направленные на поддержку семьи и детства, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и культурного наследия, социальную поддержку граждан.

Активность некоммерческих организаций Тверской области неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу, – считает Игорь Руденя. – Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания и многим другим».

Одним из направлений деятельности Тверского отделения Российского Красного Креста является реализация программ социальной помощи.

Благодаря реализации проекта «Возрождение службы милосердия на базе Тверского отделения Российского Красного Креста» будет оказана помощь на дому 40 маломобильным одиноко проживающим в Твери и районах Тверской области гражданам с особенностями здоровья и пожилым людям.

Также в рамках проекта будет открыт пункт проката технических средств реабилитации (ТСР). Это станет безвозмездной услугой по временному обеспечению средствами реабилитации инвалидов, маломобильных граждан, временно нетрудоспособных.

Прокат не подменяет государственную программу обеспечения ТСР граждан, нуждающихся в реабилитации, а является дополнительным сервисом.

Для реализации проекта на базе Тверского отделения Российского Красного Креста пройдет обучение медицинских сестер, социальных работников, сиделок и волонтеров.

Пресс-служба Правительства Тверской области