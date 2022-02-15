В Твери началась Неделя тверской книги

15 февраля в столице Верхневолжья начала работу 28-я Неделя тверской книги. Торжественное открытие состоялось в большом читальном зале областной библиотеки им. А.М. Горького. Прямая трансляция церемонии велась на портале Культура.РФ.

Неделя тверской книги – одно из значимых событий в культурной жизни Тверской области. Ежегодно оно объединяет писателей и журналистов, художников, музыкантов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей тверского и других регионов.

«Очень важно, что в центре внимания Недели тверской книги – актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения непреходящих духовных и нравственных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На открытии Недели был вручен «Приз симпатий библиотекарей за плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». Диплома «Открытие года» удостоилась книга, которая, по мнению библиотекарей, отличается новизной тематики или глубиной содержания, фундаментальностью исследований или особенным полиграфическим исполнением.

Кроме того, был дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов.

16 февраля пройдут первые презентации – книги «заветный талисман. Тверские охотничьи традиции. Рассказы и очерки», книги Дениса Ивлева «Богоявленский собор в Вышнем Волочке» и альманаха «Наследие Вышневолоцкого уезда», краеведческого и литературно-художественного журнала «Тверское Пушкиноволжье», книги Евгения Ступкина «Михайло Сердюков-Бароно Именгенов», а также книги «Новоторжская столица «Русского Палладио»: по следам Льва».

Программа 28-й Недели тверской книги насыщена разнообразными событиями. На протяжении семи дней будут открыты выставки «Тверская книга – 2021», «Тверские лауреаты всероссийских и региональных премий 2021 года», «По страницам календаря «Тверские памятные даты», «750 лет Тверской епархии», выставка Станислава Никитина «Упражнения дилетанта». Живопись», фотовыставка «Тверь. Люди. События» Сергея Самцова и «От Руси к России: 1160 лет зарождения русской государственности».

Пресс-служба Правительства Тверской области